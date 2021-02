Anthem Next rischia la cancellazione e tutte le community videoludiche si uniscono per supportare i fan

(Di domenica 21 febbraio 2021) In questo momento, Electronic Arts sta per decidere il destino die del suo reboot,. Il publisher dovrà valutare se il progetto merita di essere portato a compimento, oppure se è necessario staccare la spina in via definitiva e passare ad altro. Ovviamente, questi sono stati giorni duri per ladi, i quali hanno provato in tutti i modi ad inviare il proprio supporto agli sviluppatori di Bioware. Per questo, è stato creato l'hashtag #IBelievein, bandiera sotto il quale si sono riuniti quei giocatori che ancora sperano nel ritorno in grande stile di. Come gesto di estrema solidarietà, il subreddit diè stato recentemente invaso da messaggi di supporto provenienti anche da altre ...

Everyeye Videogiochi

