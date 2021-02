Anche la Persico festeggia insieme a Luna Rossa: “Una vittoria Made in Italy” (Di domenica 21 febbraio 2021) “Grazie Luna Rossa Prada Pirelli Team! Una vittoria sorprendente, con cuore e passione sopra ogni cosa, un incredibile successo ‘Made in Italy’ e per l’ingegno dell’industria italiana. Gli italiani stanno arrivando, navighiamo all’italiana!”. È con queste parole che la Persico Marine di Nembro ha festeggiato, nella mattinata di domenica 21 febbraio, il successo di Luna Rossa nella Prada Cup: 7-1 il risultato finale contro gli inglesi di Ineos, dopo essersi aggiudicata le ultime due regate. Un grande orgoglio per la squadra di Max Sirena, skipper e team director, che nella finale è sembrata volare sulle acque neozelandesi: lo scafo AC75 è uscito a ottobre 2020 dal cantiere di Nembro, poi volato in Nuova Zelanda a bordo di un Antonov ... Leggi su bergamonews (Di domenica 21 febbraio 2021) “GraziePrada Pirelli Team! Unasorprendente, con cuore e passione sopra ogni cosa, un incredibile successo ‘in’ e per l’ingegno dell’industria italiana. Gli italiani stanno arrivando, navighiamo all’italiana!”. È con queste parole che laMarine di Nembro hato, nella mattinata di domenica 21 febbraio, il successo dinella Prada Cup: 7-1 il risultato finale contro gli inglesi di Ineos, dopo essersi aggiudicata le ultime due regate. Un grande orgoglio per la squadra di Max Sirena, skipper e team director, che nella finale è sembrata volare sulle acque neozelandesi: lo scafo AC75 è uscito a ottobre 2020 dal cantiere di Nembro, poi volato in Nuova Zelanda a bordo di un Antonov ...

