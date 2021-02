Zona arancione in tutta Italia? Così si uccide l’economia (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb – Nuovo governo, stesse restrizioni. Anzi, tra qualche giorno il divieto di spostamenti potrebbe essere esteso anche tra le regioni gialle. Ma c’è di più, perché a ben vedere e giudicare dall’ipotesi avanzata dalla regioni, dal 25 febbraio tutta Italia potrebbe diventare Zona arancione. Un’ipotesi che i governatori potrebbero discutere oggi e poi trasformare in proposta da sottoporre al nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi. Il 25 febbraio scadrà il divieto, attualmente in vigore, di spostamenti tra le regioni. La proroga sembra proprio scontata, ma adesso c’è chi preme per il superamento dello schema a colori pensato dal precedente governo Conte. “Quando si richiama il lockdown viene in mente qualcosa che non è percorribile, il lockdown che ci fu lo scorso anno teneva chiuso tutto nel Paese. Io mi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb – Nuovo governo, stesse restrizioni. Anzi, tra qualche giorno il divieto di spostamenti potrebbe essere esteso anche tra le regioni gialle. Ma c’è di più, perché a ben vedere e giudicare dall’ipotesi avanzata dalla regioni, dal 25 febbraiopotrebbe diventare. Un’ipotesi che i governatori potrebbero discutere oggi e poi trasformare in proposta da sottoporre al nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi. Il 25 febbraio scadrà il divieto, attualmente in vigore, di spostamenti tra le regioni. La proroga sembra proprio scontata, ma adesso c’è chi preme per il superamento dello schema a colori pensato dal precedente governo Conte. “Quando si richiama il lockdown viene in mente qualcosa che non è percorribile, il lockdown che ci fu lo scorso anno teneva chiuso tutto nel Paese. Io mi ...

