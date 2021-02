Zhang, dalla Cina con furore di vendere l'Inter (Di sabato 20 febbraio 2021) Il n.1 di Suning conferma l'addio: "Dobbiamo concentrarci sul retail, chiuderemo i business irrilevanti...". Ma con Bc Partners è stallo Leggi su quotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Il n.1 di Suning conferma l'addio: "Dobbiamo concentrarci sul retail, chiuderemo i business irrilevanti...". Ma con Bc Partners è stallo

FilippoFibbia : È dovuto arrivare uno dalla Cina per dirci che l'Inter è un'attività irrilevante e non strategica. #Zhang - Villinho69 : RT @IvanBiancoNeroJ: Noi ridiamo, scherziamo e ultimamente ci arrabbiamo spesso con la dirigenza Juventina, ma pensate se il vostro preside… - CampiMinati : Quello che dovrebbe preoccupare è l'atteggiamento di Zhang: per lui l'obiettivo è monetizzare al massimo e per farl… - bornjuventino : RT @IvanBiancoNeroJ: Noi ridiamo, scherziamo e ultimamente ci arrabbiamo spesso con la dirigenza Juventina, ma pensate se il vostro preside… - luca_fly1 : RT @IvanBiancoNeroJ: Noi ridiamo, scherziamo e ultimamente ci arrabbiamo spesso con la dirigenza Juventina, ma pensate se il vostro preside… -