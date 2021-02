Usa, Kim Kardashian divorzia dal marito Kanye West: “Già depositati i documenti per la separazione” (Di sabato 20 febbraio 2021) Kim Kardashian ha chiesto il divorzio dal marito Kanye West L’imprenditrice e star dei reality Kim Kardashian ha chiesto il divorzio dal marito, il rapper Kanye West: lo scrivono diversi media statunitensi, tra cui il sito Tmz, solitamente ben informato sul gossip d’oltreoceano. Secondo le indiscrezioni, la Kardashian si sarebbe affidata alla legale Laura Wasser, l’avvocata divorzista più famosa di Hollywood, la quale avrebbe già depositato i documenti necessari per il divorzio presso la Corte Superiore di Los Angeles. La relazione tra Kim Kardashian e Kanye West, dunque, sarebbe giunta al capolinea dopo 6 anni e mezzi di matrimonio. Tra le coppie più celebri e ... Leggi su tpi (Di sabato 20 febbraio 2021) Kimha chiesto il divorzio dalL’imprenditrice e star dei reality Kimha chiesto il divorzio dal, il rapper: lo scrivono diversi media statunitensi, tra cui il sito Tmz, solitamente ben informato sul gossip d’oltreoceano. Secondo le indiscrezioni, lasi sarebbe affidata alla legale Laura Wasser, l’avvocata divorzista più famosa di Hollywood, la quale avrebbe già depositato inecessari per il divorzio presso la Corte Superiore di Los Angeles. La relazione tra Kim, dunque, sarebbe giunta al capolinea dopo 6 anni e mezzi di matrimonio. Tra le coppie più celebri e ...

