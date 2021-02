Ufficiale | Felipe riparte dalla Serie D dalla Manzanese

(Di domenica 21 febbraio 2021) La, squadra militante inD, ha ufficializzato l’acquisto diDal Belo, ex difensore della SPAL svincolatosi in estate., che ha un lungo passato inA con le maglie dell’Udinese, dell’Inter e del Parma, da settimana si stava allenando con la squadra friulana, che lo ha tesserato nelle scorse ore. Foto: Sito Spal L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

FranTonizzo : Felipe Dias da Silva Dalbelo è un nuovo giocatore della Manzanese Calcio. #calciomercato #CampionatoDItalia #Felipe… - MonicaTox69 : Ufficiale: Felipe è un nuovo giocatore della Manzanese - FiorentinaUno : EX VIOLA, Felipe Dal Bello riparte dalla Serie D, ora è ufficiale - -

