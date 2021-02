Tommaso Zorzi in lacrime per la lettera del padre: “Ho trovato gente che sapeva solo dirmi “frocio”. Io non sono quelli con cui vado a letto, sono Tommaso” (Di sabato 20 febbraio 2021) Arrivano le lacrime anche per Tommaso Zorzi. lacrime d’amore per la lettera del padre arrivata al Grande Fratello Vip. E così il personaggio più amato ma anche controverso di questa edizione si commuove: “Caro Tommy – scrive papà Lorenzo – sono certo che tu sappia che ti sto seguendo in questa avventura un po’ folle e straniante che stai facendo. Lo faccio anche nei momenti strappati al lavoro, tra una riunione e una pausa, e mi hai fatto riscoprire un piacere che, a malincuore, non vivevo da tempo e di cui ho nostalgia, la quotidianità della vita e l’alternarsi dei tuoi umori“. Inizia così, il papà di Tommaso, laureato in Discipline Economiche e Sociali all’Università Bocconi di Milano e manager ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Arrivano leanche perd’amore per ladelarrivata al Grande Fratello Vip. E così il personaggio più amato ma anche controverso di questa edizione si commuove: “Caro Tommy – scrive papà Lorenzo –certo che tu sappia che ti sto seguendo in questa avventura un po’ folle e straniante che stai facendo. Lo faccio anche nei momenti strappati al lavoro, tra una riunione e una pausa, e mi hai fatto riscoprire un piacere che, a malincuore, non vivevo da tempo e di cui ho nostalgia, la quotidianità della vita e l’alternarsi dei tuoi umori“. Inizia così, il papà di, laureato in Discipline Economiche e Sociali all’Università Bocconi di Milano e manager ...

