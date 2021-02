Terremoto a Firenze oggi | epicentro in Mugello | torna la paura ma non ci sono danni

TgLa7 : #Terremoto: scossa avvertita a #Firenze - repubblica : Firenze, scossa di terremoto alle 15,55: Avvertita dalla popolazione è stata tra 2.9 e 3.4 di magnitudo, nessun dan… - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Terremoto Firenze oggi: scossa di 3.1 gradi Richter. Epicentro nel Mugello - Virus1979C : RT @TgLa7: #Terremoto: scossa avvertita a #Firenze - generacomplotti : RT @stop_fake_news_: AGI - La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che alle ore 15.55 la rete di monitora… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Firenze

Borgo San Lorenzo (), 20 febbraio 2021 - Scossa dinel primo pomeriggio di sabato 20 febbraio in provincia di. La scossa, di 3.1 gradi Richter, è stata avvertita in diverse zone della provincia ...In base agli accertamenti effettuati dalla Sala di Protezione civile della Città Metropolitana dila scossa didelle 15.55, segnalata in zona, è avvenuta in Mugello, con epicentro nell'area di Borgo San Lorenzo. La popolazione ha avvertito la scossa.Firenze – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 15.55 dall’Ingv in provincia di Firenze, con epicentro a Borgo San Lorenzo, in Mugello, a una profondità di 8 km. La scossa è ...Il 20 Febbraio 2021 ore 15:55 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 e profondità 7.6 km a Vicchio (FI). Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.1 è ...