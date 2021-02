Storici: è morto Kristofer Schipper, sinologo di grande fama (Di sabato 20 febbraio 2021) Amsterdam, 20 feb. – (Adnkronos) – Lo storico olandese Kristofer Schipper, sinologo di grande fama, uno dei massimi studiosi contemporanei della cultura e della religione cinese, in particolare del taoismo, è morto il 18 febbraio all’età di 86 anni in un ospedale di Amsterdam. Membro della Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Schipper è stato professore di studi orientali presso l’Università di Leiden e di studi religiosi alla Sorbona di Parigi, oltre che direttore di studi dell’ècole pratique des Hautes ètudes di Parigi. Ha insegnato anche in Cina, nelle università di Fuzhou e di Zhangzhou. Nel 1968, mosso dal suo profondo interesse per le cerimonie e i riti taoisti, ha preso gli ordini religiosi nella scuola taoista Zhengyi. Nel 2001 ha fondato a Fuzhou la ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 20 febbraio 2021) Amsterdam, 20 feb. – (Adnkronos) – Lo storico olandesedi, uno dei massimi studiosi contemporanei della cultura e della religione cinese, in particolare del taoismo, èil 18 febbraio all’età di 86 anni in un ospedale di Amsterdam. Membro della Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences,è stato professore di studi orientali presso l’Università di Leiden e di studi religiosi alla Sorbona di Parigi, oltre che direttore di studi dell’ècole pratique des Hautes ètudes di Parigi. Ha insegnato anche in Cina, nelle università di Fuzhou e di Zhangzhou. Nel 1968, mosso dal suo profondo interesse per le cerimonie e i riti taoisti, ha preso gli ordini religiosi nella scuola taoista Zhengyi. Nel 2001 ha fondato a Fuzhou la ...

TV7Benevento : Storici: è morto Kristofer Schipper, sinologo di grande fama... - AmbrettaM : @tempoweb Il movimento e morto grazie anche al PD che come un tumore la fagocitato dall'interno.,solo spazzando vi… - GiorgioCurcio : Se il #M5S stravolge la sua breve storia, si allea con i nemici storici e decide di diventare parte integrante di u… - whoviansoul : I drama storici non mi piacciono e della famiglia reale mi interessa meno di zero. Manco so chi è vivo o morto IRL,… - emanuelecarioti : RT @emanuelecarioti: È morto per complicazioni dovute al #Covid il cantautore Andrea #LoVecchio; aveva 78 anni; suoi brani storici come Don… -

Ultime Notizie dalla rete : Storici morto Anpi di Cassano Magnagno :'Il 10 febbraio non venga strumentalizzato' ... ma questo è possibile solo se si ha l'onestà intellettuale di contestualizzare i fatti storici. ... In virtù di ciò, affermare che un caporale della Repubblica sociale italiana è morto servendo la ...

Sorpresa, il Risorgimento nacque a Sud, due secoli fa ... morto nel 1823 (negli ultimi anni perse il senno) Cuoco partecipò alla Rivoluzione napoletana ma ne divenne lo storico e il critico più lucido. Cugino del generale Pepe, autore di saggi storici, ...

Morto Giovanni Puntin, tra le figure storiche della Sinistra bisiaca Il Piccolo Storici: è morto Kristofer Schipper, sinologo di grande fama Amsterdam, 20 feb. - (Adnkronos) - Lo storico olandese Kristofer Schipper, sinologo di grande fama, uno dei massimi studiosi contemporanei della cultura e della religione cinese, in particolare del ...

La Prealpina - Quotidiano storico di Varese, Altomilanese e Vco. Una tragedia improvvisa, che ha scosso l’intera città. Un uomo di 32 anni è morto fulminato mentre stava facendo il bagno: a trovare il corpo ormai senza vita sono stati i familiari, che per primi ...

... ma questo è possibile solo se si ha l'onestà intellettuale di contestualizzare i fatti. ... In virtù di ciò, affermare che un caporale della Repubblica sociale italiana èservendo la ......nel 1823 (negli ultimi anni perse il senno) Cuoco partecipò alla Rivoluzione napoletana ma ne divenne lo storico e il critico più lucido. Cugino del generale Pepe, autore di saggi, ...Amsterdam, 20 feb. - (Adnkronos) - Lo storico olandese Kristofer Schipper, sinologo di grande fama, uno dei massimi studiosi contemporanei della cultura e della religione cinese, in particolare del ...Una tragedia improvvisa, che ha scosso l’intera città. Un uomo di 32 anni è morto fulminato mentre stava facendo il bagno: a trovare il corpo ormai senza vita sono stati i familiari, che per primi ...