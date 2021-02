Storia di Virginia | per 3 volte ' prima' di fronte al virus

(Di sabato 20 febbraio 2021) AGI - “Il Covid mi ha cambiato tutte le prospettive lasciandomi l'idea di cosa significhi la parola dono. Semplicemente: poter andare a trovare i nonni coi bambini, stare con gli amici in tranquillità”., 33 anni, ha vissuto ilin tutti i modi: come operatrice sociosanitaria in una casa per anziani, come malata visto che ha colpito lei, la figlia e i genitori e come abitante di Codogno, l'epicentro del. Del 21 febbraio ha dei ricordi precisi “perché tra noi qui ne parliamo sempre”. “Abbiamo portato i figli a scuola e poi, assieme alle altre mamme come succede quando ho la mattina libera, siamo andate a bere il caffè. Abbiamo sentito alla tv che il primo caso di coronaera a Codogno e, subito dopo il primo momento di stupore, abbiamo scoperto che era Mattia, un ragazzo che in famiglia ...

di Virginia, per 3 volte 'prima' di fronte al ...I numeri del "Sole" e la realtà di Virginia Della Sala Mercato nero Dopo le mascherine, i vaccini: ... il memoir di un cronista, spettatore e sportivo di Angelo Molica Franco Il Film da vedere...La donna ha vissuto il coronavirus in tutti i modi: come operatrice sociosanitaria in una casa per anziani, come malata visto che ha colpito lei, la figlia e i genitori, e come abitante di Codogno, l'...