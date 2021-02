Salvini annuncia nuovi arrivi Ma intanto tre dei suoi lo mollano Vinci | Sofo e Coviello traslocano dal Carroccio a FdI E per rifarsi Matteo apre la caccia tra gli ex 5 Stelle

(Di sabato 20 febbraio 2021) Chissà se non si tratti di karma, sicuramente si tratta di un curioso caso di tempismo perfetto: mentre ieri, nel giorno della fiducia alla Camera a Mario Draghi, il leader della Legava che “Nelle prossime ore, e non solo dai 5, ci saranno diverse persone che cominceranno il loro cammino con la Lega, sia alla Camera che al Senato”, a mollarlo invece erano proprio tre dei. Per approdare a Fratelli d’Italia. Il più inatteso il deputato Gianluca, leghista di lungo corso, eletto per la prima volta consigliere comunale a Reggio Emilia nel 2009, ex candidato sindaco sempre nella città emiliana, e dal 2015 al 2019 segretario regionale del partito. A Montecitorio da marzo 2018,ha votato contro la fiducia all’esecutivo Draghi eto il suo ingresso nel ...

