Pagelle Ascoli-Salernitana 0-2 | voti | tabellino | ammonizioni e gol Serie B 2020 2021

(Di sabato 20 febbraio 2021) Le nostree ildi(0-2), incontro valido per la ventiquattresima giornata della. L’organico campano ha conquistato un successo esterno importante, grazie alla doppietta di un superlativo Tutino. L’attaccante ex Napoli ha colpito mediante un tap-in su assist di Capezzi e successivamente con un colpo pregevole d’esterno destro, tra 2? e il 24?. L’non ha reagito come avrebbe dovuto, perendo tra le grinfie dei salernitani. Un episodio ha scosso il morale di entrambe le compagini, avvenuto circa a 10? dal termine del secondo tempo. Il subentrato Dziczek ha accusato un malore, per il quale è intervenuta prontamente un’ambulanza a soccorrerlo. Il giocatore ha successivamente lasciato il campo, ...

Gori 6: Ci mette una pezza in un paio di circostanze, sia in uscita che tra i pali. Puo' davvero poco in occasione della rete dell'ex compagno alla Nocerina Pomante che lo spiazza con un sinistro vele ...Il Torino perde dopo due buone prestazioni. Brutta partita dei graata che non hanno saputo imporsi contro una Fiorentina in difficoltà. Salvabile sicuramente Ferigra, male Aceto. SAVA 6: Di fatto l'un ...