Oroscopo 20 febbraio 2021: i pronostici di oggi

Buongiorno e ben ritrovati, ancora una volta indaghiamo le stelle per scoprire che andamento avrà la nostra giornata, con il nuovo Oroscopo di oggi. Ecco i pronostici di oggi, 20 febbraio 2021, con le differenze fino alle ultime previsioni.

Oroscopo 20 febbraio: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 20 febbraio: Ariete
Spesso inizi con il botto solo per finire in un piagnucolio. Invertire la tendenza. Modera il tuo ritmo e andrai lontano.

Oroscopo 20 febbraio: Toro
La critica punge, ma è costruttiva. Incorporarlo nella tua routine quotidiana ora porta benefici duraturi.

Oroscopo 20 febbraio: Gemelli
Una retrocessione passata ti ha lasciato ...

