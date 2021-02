Non avrò altra lasagna all’infuori di te (Di sabato 20 febbraio 2021) Qualche giorno fa, su Grubstreet, il canale gastronomico del New York Magazine, è stato pubblicato un articolo che fa venire l’acquolina in bocca già solo dal titolo. The unstoppable appeal of lasagna, letteralmente «L’inarrestabile fascino delle lasagne», che gli americani si ostinano a chiamare al singolare e a pronunciare come se fossimo in Spagna o in Messico. Lasañia, anzi no, luh·zaa·nyuh, suggerisce Google, alla faccia di chi si sforza da decenni a posizionare la lingua correttamente con i vari the, mouth, with e compagnia cantante. Ma torniamo a noi e all’articolo: gli autori Rob Patronite e Robin Raisfeld esordiscono raccontando che, secondo un’indagine dell’autorevolissima Harris Poll, il 68% degli americani si è sentito talmente stressato nelle settimane precedenti le elezioni presidenziali, da dover prendere seri provvedimenti per combattere l’ansia. C’è ... Leggi su linkiesta (Di sabato 20 febbraio 2021) Qualche giorno fa, su Grubstreet, il canale gastronomico del New York Magazine, è stato pubblicato un articolo che fa venire l’acquolina in bocca già solo dal titolo. The unstoppable appeal of, letteralmente «L’inarrestabile fascino delle lasagne», che gli americani si ostinano a chiamare al singolare e a pronunciare come se fossimo in Spagna o in Messico. Lasañia, anzi no, luh·zaa·nyuh, suggerisce Google, alla faccia di chi si sforza da decenni a posizionare la lingua correttamente con i vari the, mouth, with e compagnia cantante. Ma torniamo a noi e all’articolo: gli autori Rob Patronite e Robin Raisfeld esordiscono raccontando che, secondo un’indagine dell’autorevolissima Harris Poll, il 68% degli americani si è sentito talmente stressato nelle settimane precedenti le elezioni presidenziali, da dover prendere seri provvedimenti per combattere l’ansia. C’è ...

