Massi in bilico sulla ss 18 | frazioni isolate a Vibo IMMAGINI e INTERVISTE da Longobardi

Ultime Notizie dalla rete : Massi bilico

Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo

Il pericolo deisulla Ss 18 e le frazioni isolate a Vibo - INTERVISTEDiverse rocce rimaste in... Territorio Redazione Web - 10 Feb 2021 La frana caduta sulla strada che collega Vietri sul Mare e Salerno sta creando molti problemi. Ivenuti giù hanno ...Resta chiusa a tempo... indeterminato la Statale 18 che collega il centro urbano alle frazioni marine e purtroppo non si conoscono ancora i tempi della messa ...Resta chiusa a tempo... indeterminato la Statale 18 che collega il centro urbano alle frazioni marine e purtroppo non si conoscono ancora i tempi della messa in sicurezza. La riunione di giovedì in Pr ...