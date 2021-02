Marotta: 'Bellugi simbolo di un calcio romantico che non c'è più' (Di sabato 20 febbraio 2021) MILANO - " Mauro era l'eroe di un calcio romantico che non c'è più". Beppe Marotta, ad dell'Inter, ricorda con emozione Bellugi , stopper degli anni '70, morto a 71 anni a causa di una infezione. E ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 20 febbraio 2021) MILANO - " Mauro era l'eroe di unche non c'è più". Beppe, ad dell'Inter, ricorda con emozione, stopper degli anni '70, morto a 71 anni a causa di una infezione. E ...

Gazzetta_it : #Marotta: “#Bellugi, interista vero e simbolo del calcio più bello. Giocheremo il derby per lui” #Inter - FcInterNewsit : Marotta: 'Al derby ricorderemo Bellugi per i valori che è riuscito a trasmettere al calcio. Lui si sentiva molto in… - LuigiBevilacq17 : RT @EvaAProvenzano: #Marotta: 'Mauro #Bellugi era l'eroe di un calcio romantico che non c'è più. Mi aveva confessato la sua tristezza dietr… - LuigiBevilacq17 : RT @marifcinter: Marotta: 'Ho avuto modo di sentire Bellugi la settimana scorsa. Mi aveva confessato la sua tristezza dietro quell'infinito… - Vatenerazzurro1 : #Marotta: '#Bellugi interista vero, e simbolo del calcio più bello' #MauroBellugi -