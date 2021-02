LIVE Sci alpino, Slalom donne Mondiali in DIRETTA: Mikaela Shiffrin insegue il pokerissimo d’oro! (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL GIGANTE FEMMINILE – LE PAGELLE DEL GIGANTE FEMMINILE A CORTINA – ALLARME A CORTINA: VARIANTE INGLESE DEL COVID IN QUATTRO TAMPONI – IL MEDAGLIERE DEI Mondiali 2021 AGGIORNATO – STARTLIST, PROGRAMMA, ORARI, TV E STREAMING DELLO SPECIALE FEMMINILE DI CORTINA 2021 – LA CRONACA DEL GIGANTE MASCHILE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello speciale femminile dei Campionati Mondiali di sci alpino 2021 di Cortina d’Ampezzo. Si chiude il programma femminile del Mondiale di sci alpino in programma a Cortina con una gara che si preannuncia spettacolare e dall’esito incerto, lo Slalom speciale. La prima manche prenderà il via alle ore 10.00, mentre la seconda scatterà alle ore ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL GIGANTE FEMMINILE – LE PAGELLE DEL GIGANTE FEMMINILE A CORTINA – ALLARME A CORTINA: VARIANTE INGLESE DEL COVID IN QUATTRO TAMPONI – IL MEDAGLIERE DEI2021 AGGIORNATO – STARTLIST, PROGRAMMA, ORARI, TV E STREAMING DELLO SPECIALE FEMMINILE DI CORTINA 2021 – LA CRONACA DEL GIGANTE MASCHILE Buongiorno e benvenuti alladello speciale femminile dei Campionatidi sci2021 di Cortina d’Ampezzo. Si chiude il programma femminile del Mondiale di sciin programma a Cortina con una gara che si preannuncia spettacolare e dall’esito incerto, lospeciale. La prima manche prenderà il via alle ore 10.00, mentre la seconda scatterà alle ore ...

SkySport : De Aliprandini per una medaglia: LIVE la 2^ manche del gigante mondiale - Sportflash24 : #Mondiali sci #Cortina2021 / -Report dettagliato slalom gigante uomini 19 febbraio 2021 -Pettorali di partenza slal… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante in DIRETTA: Luca De Aliprandini, è argento! 'Risposto col lavoro alle critiche' - lillydessi : LIVE Sci alpino, Gigante in DIRETTA: Luca De Aliprandini, è argento! 'Risposto col lavoro alle critiche' - OA Sport… - gaia_simonetti : RT @SkySport: De Aliprandini per una medaglia: LIVE la 2^ manche del gigante mondiale -