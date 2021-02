LIVE Biathlon, Staffetta uomini Mondiali in DIRETTA: serve il miracolo di Windisch per la medaglia (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.53 Oro ormai ipotecato per la Norvegia. Johannes Boe sta facendo la differenza, come previsto. 15.51 Purtroppo Giacomel ha finito la benzina. Viene staccato da Loginov e sta per venire risucchiato anche da Svezia e Francia. 15.50 L’Italia è ancora in corsa per una medaglia, chiaramente ora è molto più dura. Servirà un capolavoro di Dominik Windisch in ultima frazione. 15.50 Dopo il sesto poligono Johannes Boe ha 31?1 su Pryma, 52?6 su Loginov, 54?8 su Giacomel, 1’06” su Trsan, 1’12” su Desthieux, 1’15” su Ponsiluoma. 15.49 Un giro di penalità per Giacomel, peccato. Ci ha provato, è andata male. Ma è stato giusto così. 15.48 5/5 velocissimo di Boe. 3 errori purtroppo per Giacomel. 15.48 Johannes Boe al poligono, seguito a ruota da Giacomel. Vai Tommaso, senza paura! 15.47 ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.53 Oro ormai ipotecato per la Norvegia. Johannes Boe sta facendo la differenza, come previsto. 15.51 Purtroppo Giacomel ha finito la benzina. Viene staccato da Loginov e sta per venire risucchiato anche da Svezia e Francia. 15.50 L’Italia è ancora in corsa per una, chiaramente ora è molto più dura. Servirà un capolavoro di Dominikin ultima frazione. 15.50 Dopo il sesto poligono Johannes Boe ha 31?1 su Pryma, 52?6 su Loginov, 54?8 su Giacomel, 1’06” su Trsan, 1’12” su Desthieux, 1’15” su Ponsiluoma. 15.49 Un giro di penalità per Giacomel, peccato. Ci ha provato, è andata male. Ma è stato giusto così. 15.48 5/5 velocissimo di Boe. 3 errori purtroppo per Giacomel. 15.48 Johannes Boe al poligono, seguito a ruota da Giacomel. Vai Tommaso, senza paura! 15.47 ...

