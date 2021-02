LIVE Biathlon, Staffetta donne Mondiali in DIRETTA: Norvegia e Francia favorite! L’Italia ci prova con Wierer e Vittozzi (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Staffetta MASCHILE DI Biathlon DALLE 15.00 11.18: Quattro gare alla fine della kermesse slovena e Italia ancora a secco di medaglie. Dopo la grande delusione per l’occasione mancata nella Staffetta veloce di giovedì, oggi è il giorno delle staffette e le possibilità di inserirsi sul podio, sulla carta, sono molto più alte per gli uomini che per le donne 11.15: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Staffetta femminile del Mondiale di Biathlon a Pokljuka Il programma odierno e la startlist – La presentazione della Staffetta Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDALLE 15.00 11.18: Quattro gare alla fine della kermesse slovena e Italia ancora a secco di medaglie. Dopo la grande delusione per l’occasione mancata nellaveloce di giovedì, oggi è il giorno delle staffette e le possibilità di inserirsi sul podio, sulla carta, sono molto più alte per gli uomini che per le11.15: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladellafemminile del Mondiale dia Pokljuka Il programma odierno e la startlist – La presentazione dellaBuongiorno e benvenuti alla...

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Pokljuka per la staffetta femminile: Norvegia per il terzo oro consecutivo, l’Italia si gioca Wierer in ultima fraz… - neveitalia : LIVE da Pokljuka per la staffetta femminile: Norvegia per il terzo oro consecutivo, l’Italia si gioca Wierer in ult… - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta uomini Mondiali in DIRETTA: sfida Norvegia-Francia Italia per l’impresa - #Biathlon… - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta donne Mondiali in DIRETTA: Italia outsider con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi - #Biathlon… - infoitsport : LIVE Biathlon, Single Mixed Relay Mondiali in DIRETTA: Wierer e Hofer puntano alla medaglia -