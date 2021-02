La rotta balcanica: centinaia di minori intrappolati (Di sabato 20 febbraio 2021) I minori che si trovano bloccati lungo la rotta balcanica in Bosnia ed Erzegovina sono centinaia. 500 sono identificati ma non accompagnati e 400 invece sono con le loro famiglie. Tuttavia, si stima ce ne siano altri non ancora identificati. Quali sono i pericoli lungo la rotta balcanica? RLC: dalla Germania una buona pratica per i migranti Questi Leggi su periodicodaily (Di sabato 20 febbraio 2021) Iche si trovano bloccati lungo lain Bosnia ed Erzegovina sono. 500 sono identificati ma non accompagnati e 400 invece sono con le loro famiglie. Tuttavia, si stima ce ne siano altri non ancora identificati. Quali sono i pericoli lungo la? RLC: dalla Germania una buona pratica per i migranti Questi

Avvenire_Nei : Rotta balcanica. Tra le famiglie respinte, nascoste nei boschi per non essere separati - SaveChildrenIT : In #Bosnia le famiglie migranti vivono nascoste tra i boschi per non essere respinte e separate. Solo ad Una–Sana,… - MoliPietro : La rotta balcanica: centinaia di minori intrappolati - periodicodaily : La rotta balcanica: centinaia di minori intrappolati - Periodico Daily #rottabalcanica #minori #migranti… - GregoryZanatta : RT @nelloscavo: #Reportage Nascosti nei boschi per non venire separati. C'è un prezzo per non fare la spia: 3 euro per una doccia tiepida a… -