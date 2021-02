Isola dei famosi 2021, slitta la data d’inizio del reality: ecco perché (Di sabato 20 febbraio 2021) Rimandata la prima puntata de L’Isola dei famosi 2021 e il cast perde alcuni componenti Prime piccole complicazioni per L’Isola dei famosi 2021. La partenza del reality sarà posticipata ancora una volta e il cast rimane un dubbio, tra smentite e conferme. Il reality sarebbe dovuto iniziare l’11 marzo, ma stando a quanto riportato da TvBlog potrebbe slittare a venerdì 12 marzo. Il motivo? Per evitare che il programma condotto da Ilary Blasi si scontri con “Che Dio ci aiuti 6”, serie di successo e campione d’ascolti della Rai. Stando alle prime indiscrezioni, saranno venti le puntate con appuntamenti bisettimanali di lunedì e venerdì come il Grande Fratello Vip. Ci sono dubbi sul cast del programma, poiché ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 20 febbraio 2021) Rimanla prima puntata de L’deie il cast perde alcuni componenti Prime piccole complicazioni per L’dei. La partenza delsarà posticipata ancora una volta e il cast rimane un dubbio, tra smentite e conferme. Ilsarebbe dovuto iniziare l’11 marzo, ma stando a quanto riportato da TvBlog potrebbere a venerdì 12 marzo. Il motivo? Per evitare che il programma condotto da Ilary Blasi si scontri con “Che Dio ci aiuti 6”, serie di successo e campione d’ascolti della Rai. Stando alle prime indiscrezioni, saranno venti le puntate con appuntamenti bisettimanali di lunedì e venerdì come il Grande Fratello Vip. Ci sono dubbi sul cast del programma, poiché ...

