Incidente stradale per Andrea Cossu, il dirigente del Cagliari è in gravi condizioni (Di sabato 20 febbraio 2021) Andrea Cossu, dirigente del Cagliari ed ex-giocatore dei sardi è rimasto coinvolto in un Incidente. Il classe 1980 sembra essere gravemente ferito a causa di uno scontro sull'autostrada statale 554, come riporta "Unione Sarda", nel territorio vicino alla città di Selargius, comune dell'area metropolitana di Cagliari. La zona dell'Incidente di Andrea Cossu Il calciatore è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Cagliari dopo che, sul luogo del fatto, sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia locale.Come prima conseguenza il traffico della zona è rimasto congestionato, si attendono ulteriori notizie riguardanti Andrea Cossu, nato proprio nella città in cui è ora ...

