Il balletto dei governatori sull' arancione

(Di sabato 20 febbraio 2021) Nessun accordo, nessun documento unitario.’ipotesi di chiedere al governo una zonagenerale, un lockdown soft per tutta Italia per una fase transitoria di almeno un mese con il prossimo decreto allo studio del governo Draghi, i presidenti delle Regioni non hanno trovato la sintesi. Anzi, sul sistema della classificazione in fasce di rischi e colori, nelle oltre tre ore di riunione della Conferenza, convocata in via di straordinaria proprio nel tentativo di trovare una quadra, si è registrato più di un dissenso. La nota diramata al termine dell’incontro rimanda a una unità di intenti che per ora non sembra realizzata del tutto. None misure da varare per tenere sotto controllo la diffusione del contagio, almeno. “Una piattaforma di proposte in vista del prossimo Dpcm”, informa con un comunicato stampa il il ...