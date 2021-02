Diano, dopo settant’anni il diapason della parola vibra ancora (Di domenica 21 febbraio 2021) «Intendere nei suoi principî la logica dell’opposizione che, prima di attestarsi nel pensiero riflesso, era già nella religione e nel mito, significa intendere la logica e i principî di tutta la civiltà greca». Così scriveva Carlo Diano in una delle prime pagine dello splendido saggio, scritto nel 1954, e rielaborato vent’anni dopo, Il pensiero greco da Anassimandro agli Stoici (oggi Bollati Boringhieri, con un’introduzione di Massimo Cacciari): quell’opposizione, che fu «denunciata in termini ancora mitici da Nietzsche» e non poteva … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 21 febbraio 2021) «Intendere nei suoi principî la logica dell’opposizione che, prima di attestarsi nel pensiero riflesso, era già nella religione e nel mito, significa intendere la logica e i principî di tutta la civiltà greca». Così scriveva Carloin una delle prime pagine dello splendido saggio, scritto nel 1954, e rielaborato vent’anni, Il pensiero greco da Anassimandro agli Stoici (oggi Bollati Boringhieri, con un’introduzione di Massimo Cacciari): quell’opposizione, che fu «denunciata in terminimitici da Nietzsche» e non poteva … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Musso___ : @muntzer_thomas @RobertoLB1 @borghi_claudio Eppoi questi dati di bilancia commerciale ti mostrano che Macrone ha co… - FeracoRaffaella : @xboobsrita Ha dovuto affrontare il periodo peggiore dopo la II Guerra Mondiale. E lo ha fatto con capacità umane n… - GioTanner : @skriswalker C'era già stato per tutto il dopo-festival e l'ho conosciuto là, speriamo gli diano spazio ancora ?? - MalcomJ66806952 : @bardo1962 @cuoredialiante Quanto monetizzi? Quanto credi che ti diano? Invece se lo tieni, anche se devi pagare lo… - Lief_txt : Ma possibile che dopo tutto il casino di EliGreg ancora diano della gatta alle donne in casa? Non ho parole... -