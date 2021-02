Covid | Lorefice | ‘non dimenticare sacrificio personale sanitario’

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb. (Adnkronos) – ‘Oggi celebriamo la prima ‘Giornata nazionale dedicata alsanitario, sociosanitario, socio-assistenziale e del volontariato’, che abbiamo istituito con la Legge 155 del 2020, votata all’unanimità dal Parlamento. La data scelta non è casuale, ma ha un forte valore simbolico, il 20 febbraio di un anno fa per la prima volta a un paziente italiano veniva diagnosticato ilnell’ospedale di Codogno. In quei giorni drammatici, in cui non avevamo informazioni sufficienti e quindi strumenti adeguati per contenere la diffusione del virus, gli uomini e le donne del Servizio sanitario nazionale si sono distinti per la loro grande professionalità, il loro coraggio e la loro umanità. Sono rimasti eroicamente in trincea giorno e notte, con turni estenuanti per salvare la vita e tutelare la salute dei loro pazienti. Ci ...