Cagliari | grave incidente stradale per l’ex calciatore Andrea Cossu

Andrea Cossu, ex centrocampista del Cagliari, è stato vittima nella giornata di oggi di un terribile incidente. Il sinistro è avvenuto sulla strada statale 554 in zona Selargius, mandando il traffico in tilt per diverse ore. L'ex giocatore ha perso il controllo dell'auto e dopo diverse carambole la macchina si è capovolta. Sul posto sono subito intervenute polizia e vigili del fuoco, che stanno provando a fare chiarezza su quanto accaduto. Cossu è stato subito trasportato presso l'ospedale di Cagliari dove è entrato in codice rosso. Ha riportato diverse fratture e un trauma cranico, ma secondo le ultime indiscrezioni non sarebbe in pericolo di vita.

