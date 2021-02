Brescia-Cremonese 1-2 | Ciofani decide il derby lombardo con una doppietta

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 20 febbraio 2021) Ildi Pep Clotet inciampa in casa contro la. La rete di Ayè è stata recuperata da una improvvisadi Daniele. La prima arriva su rigore dopo il fallo ingenuo di Pajac, la seconda invece è stata firmata da un suo grande colpo di testa.-Chievo Verona 1-0: Ayè firma la prima vittoria del 2021 Come sono scese in campo le squadre? Clotdt si affida a Joronen in porta, Mateju Chancellor, Mangraviti e Pajac a formare il quartetto di difesa. A centrocampo Labojiko sarà mediano accanto da Bjarnason e Bisoli. In avanti Donnarumma e Ayè, con Skrabb a fare da trequartista. Pecchia risponde con un 4-3-2-1. Carnesecchi tra i pali, Fiordaliso e Bianchetti centrali con Valeri e Zortea terzini. A centrocampo i due mediani saranno Castagnetti e Batrolomei. Baez ...