Banana Bread | la ricetta facilissima a prova di principiante

Leggi su gqitalia

(Di sabato 20 febbraio 2021) Amanti delle colazioni più dolci e più morbide, preparatevi per un brindisi: il 23 febbraio si celebra ilDay. Già, perché anche questo dolce di origine statunitense – diventato particolarmente popolare dalle nostre parti solo in tempi recenti - è riuscito a conquistare una giornata tutta per sé sul sempre più affollato calendario gastronomico. Davvero non male per unanata come pura e semplice soluzione anti-spreco: le sue origini, infatti, risalgono agli anni della grande depressione, quando le menti più brillanti della cucina a stelle e strisce hanno pensato bene di inventare un dolce per riciclare in qualche modo le banane troppo mature, ma ancora assolutamente commestibili. Da allora, però, ilne ha fatta di strada. Un po' grazie agli influencer, che di questi ...