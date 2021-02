Andrea Iannone, Schwazer e quel sistema che “fa schifo” (Di sabato 20 febbraio 2021) Pochi giorni fa il tribunale di Bolzano ha assolto Alex Schwazer dalle accuse di doping, con una sentenza che getta un’ombra sull’operato delle agenzie internazionali. La vicenda ha riacceso gli animi di Andrea Iannone, che per colpa della WADA ora deve scontare una squalifica di ben quattro anni. A seguito della sentenza favorevole al marciatore altoatesino, il pilota di Vasto non le ha mandate a dire all’agenzia antidoping, attraverso una storia su Instagram che definire al vetriolo è forse riduttivo. Alex-Schwazer: il Tribunale di Bolzano assolve l’atleta Cos’ha detto Andrea Iannone contro la WADA? “Io voglio solo dire una cosa riguardo a queste situazioni che accadono ormai da tempo“, ha esordito l’ex pilota Aprilia. “Devo dire solamente che questo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 20 febbraio 2021) Pochi giorni fa il tribunale di Bolzano ha assolto Alexdalle accuse di doping, con una sentenza che getta un’ombra sull’operato delle agenzie internazionali. La vicenda ha riacceso gli animi di, che per colpa della WADA ora deve scontare una squalifica di ben quattro anni. A seguito della sentenza favorevole al marciatore altoatesino, il pilota di Vasto non le ha mandate a dire all’agenzia antidoping, attraverso una storia su Instagram che definire al vetriolo è forse riduttivo. Alex-: il Tribunale di Bolzano assolve l’atleta Cos’ha dettocontro la WADA? “Io voglio solo dire una cosa riguardo a queste situazioni che accadono ormai da tempo“, ha esordito l’ex pilota Aprilia. “Devo dire solamente che questo ...

