Allarme rientrato a Sanremo: tampone negativo per il "Biondo" e gli Extraliscio - (Di sabato 20 febbraio 2021) Novella Toloni Il test molecolare ha ribaltato l'esito del tampone rapido fatto dal componente della band che, in attesa, era stato messo in quarantena insieme a tutti i componenti degli Extraliscio Il festival di Sanremo prosegue la sua corsa verso la prima serata senza intoppi. Il primo caso di Covid-19 tra i cantanti è stato scongiurato grazie all'esito del test molecolare che ha, di fatto, confutato il risultato del test rapido. Moreno Conficconi, soprannominato il Biondo, componente della band Extraliscio è risultato negativo al secondo esame molecolare, quello più approfondito e affidabile nella lotta contro il coronavirus. Il gruppo rientra dunque ufficialmente in gara e torna all'Ariston per le prove in vista del via ufficiale previsto per il 2 marzo.

