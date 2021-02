Alex Schwazer contro Wada: “Le sentenze non si commentano, si rispettano” (Di sabato 20 febbraio 2021) “Non ho mai sentito nessuna organizzazione criticare la decisione di un tribunale. E’ davvero grave che la Wada attacchi un giudice della magistratura italiana, forse si sentono superiori alla legge. Le sentenze non si commentano, si rispettano”. Queste le parole a Dribbling del marciatore azzurro Alex Schwazer dopo la sentenza che si oppone a quella del Tas che ha confermato la squalifica per doping nei confronti dell’azzurro. L’altoatesino ha sempre parlato di contaminazione e il tribunale italiano gli ha dato ragione, ma Wada, l’agenzia antidoping, continua a ritenerlo colpevole: “Tokyo? Io ci credo e ci ho sempre creduto. Siamo riusciti a dimostrare la mia innocenza, ora possiamo credere di andare a Tokyo. Io posso allenarmi ma non sta a me a decidere”. ... Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021) “Non ho mai sentito nessuna organizzazione criticare la decisione di un tribunale. E’ davvero grave che laattacchi un giudice della magistratura italiana, forse si sentono superiori alla legge. Lenon si, si”. Queste le parole a Dribbling del marciatore azzurrodopo la sentenza che si oppone a quella del Tas che ha confermato la squalifica per doping nei confronti dell’azzurro. L’altoatesino ha sempre parlato di contaminazione e il tribunale italiano gli ha dato ragione, ma, l’agenzia antidoping, continua a ritenerlo colpevole: “Tokyo? Io ci credo e ci ho sempre creduto. Siamo riusciti a dimostrare la mia innocenza, ora possiamo credere di andare a Tokyo. Io posso allenarmi ma non sta a me a decidere”. ...

matteorenzi : Qualcuno pagherà per aver distrutto la vita e la carriera di Alex #Schwazer? A lui intanto in grande in bocca al lu… - Agenzia_Ansa : Niente Giochi di Tokyo per Alex #Schwazer. Per World Athletics non potrà gareggiare fino al 2024, anno in cui scad… - lucianonobili : Alex #Schwazer ritrova il sorriso dopo l’archiviazione delle accuse di doping. Ora la rinascita con il suo allenato… - enricovik : RT @g_ferraris: L'ho scritto a caldo quasi cinque anni fa, lo riposto oggi che Alex Schwazer è stato assolto da ogni accusa di doping. Qua… - sportface2016 : Alex #Schwazer contro #Wada: 'Le sentenze non si commentano, si rispettano' -