Alessandra Amoroso torna dal suo pezzo di cuore in Salento

Con un look da far west, Alessandra Amoroso fa sapere alla community di Instagram di essere in Salento Solare, raggiante e simpatica, Alessandra Amoroso si è svegliata con una grande novità da comunicare alla sua community. Su Instagram ha pubblicato due foto di lei e ha annunciato di essere tornata in Salento. Con un look ricercato grazie anche al dettaglio del cappello in far west style, Alessandra Amoroso ha scritto: "Far West… Salentino! #riprendoenergia #toccataefuga". Facendo leva più sugli hastag che sul resto, si comprende come l'artista avesse bisogno di cambiare aria e di tornare per un po' (forse per il weekend!?!?) in famiglia e accanto ai suoi affetti più cari.

