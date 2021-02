Zone rosse a Perugia e Bolzano, quattro regioni in arancione: la nuova mappa. Domani primo vertice sul Dpcm, Bonaccini punta a un lockdown morbido (Di venerdì 19 febbraio 2021) Passano in area arancione Campania, Emilia-Romagna e Molise che si vanno ad aggiungere all’Abruzzo che, però, ha già in lockdown le province di Pescara e Chieti. L’Umbria e la provincia autonoma di Bolzano, invece, hanno autonomamente innalzato il livello di allerta al rosso solo per alcune aree, come la provincia di Perugia dove la situazione rischia di andare fuori controllo per il rialzo dei casi di Covid. Sfuma, poi, il sogno della Valle d’Aosta in zona bianca (resterà in gialla). Intanto per Domani pomeriggio, è stata convocata, in via del tutto straordinaria, una riunione della Conferenza delle regioni per discutere sulla diffusione delle varianti del virus e del sistema delle fasce a colori in vista della scadenza del Dpcm il 5 ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 febbraio 2021) Passano in areaCampania, Emilia-Romagna e Molise che si vanno ad aggiungere all’Abruzzo che, però, ha già inle province di Pescara e Chieti. L’Umbria e la provincia autonoma di, invece, hanno autonomamente innalzato il livello di allerta al rosso solo per alcune aree, come la provincia didove la situazione rischia di andare fuori controllo per il rialzo dei casi di Covid. Sfuma, poi, il sogno della Valle d’Aosta in zona bianca (resterà in gialla). Intanto perpomeriggio, è stata convocata, in via del tutto straordinaria, una riunione della Conferenza delleper discutere sulla diffusione delle varianti del virus e del sistema delle fasce a colori in vista della scadenza delil 5 ...

