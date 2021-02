Vaccini | dg Veneto da Nas per documenti su intermediari

fattoquotidiano : Vaccini Covid, tentata truffa all’Umbria: disposte acquisizioni di documenti negli uffici del commissario, di Aifa… - RaiNews : La Procura di Perugia invia i Nas all'Aifa, dal commissario Arcuri e alla Regione Veneto. Anche la Procura romana a… - PiazzapulitaLA7 : ++ Esclusivo ++ Il mediatore che Piazzapulita ha mostrato mentre proponeva milioni di vaccini sul mercato parallelo… - anis_epis : Zaia, governatore del Veneto, e l'inchiesta di Perugia sulla tentata truffa sui vaccini: 'Ho detto io al direttore… - bizcommunityit : Vaccini anti-Covid, esposto di AstraZeneca: carabinieri in Regione Veneto -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Veneto

... Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle Aosta e. Nessuna in ... Serve che arrivino i', ha scritto il governatore su Twitter. Covid: De Luca, Campania in zona ...Il dg della sanità del, Luciano Flor, ha incontrato stamane gli uomini del Nas in relazione alla richiesta, da parte ...di documenti sulle interlocuzioni avviate dalla Regione per trovare...I dati di oggi del coronavirus. I dati del contagio da Coronavirus di oggi, venerdì 19 febbraio 2021, registrano 15.479 casi e 353 vittime. Resta al disopra dei 10mila il numero ...Vaccini, indagine delle Procure di Roma e Perugia su intermediari Regioni e acquisto vaccini: la Procura di Perugia invia i Nas all'Aifa, dal commissario Arcuri e alla Regione Veneto. L'attività di in ...