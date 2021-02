'Uomini e Donne', Matteo è la scelta di Sophie Codegoni (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo la scelta di Davide Donadei, a 'Uomini e Donne' anche per la tronista Sophie Codegoni è arrivato il momento di scrivere l'epilogo al proprio percorso nel programma condotto da Maria De Filippi. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo ladi Davide Donadei, a '' anche per la tronistaè arrivato il momento di scrivere l'epilogo al proprio percorso nel programma condotto da Maria De Filippi. ...

LoredanaBerte : Ma chi l'ha detto che gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere? ?? ?? #perserverance #mars - RaiTre : «Perché due donne o due uomini non possono crescere un bambino e sette suore, sì? Questa è una domanda che mi sono… - ilpost : Tra le tante cose che si possono fare nel nostro sistema solare, compiere un atterraggio controllato su #Marte è un… - demjswrists : RT @esau_vito: STEFANIA DEVE RIMANERE PERCHE' IL PROGRAMMA SI CHIAMA GRANDE FRATELLO E NON UOMINI E DONNE #tzvip #nostefynogf - alessan16181937 : RT @esau_vito: STEFANIA DEVE RIMANERE PERCHE' IL PROGRAMMA SI CHIAMA GRANDE FRATELLO E NON UOMINI E DONNE #tzvip #nostefynogf -