‘Trono Over’, scontro trash tra Pamela Barretta e i suoi ex Enzo Capo e Giovanni Villa: “Il mondo è pieno di ominicchi” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le ultime 24 ore sono state davvero infuocate per alcuni ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Tutto è partito da una storia pubblicata da Enzo Capo sul suo profilo Instagram in cui si mostrava spensierato a pranzo a Napoli insieme a un altro ex cavaliere del programma, Giovanni Villa. A suscitare un certo stupore è stato il fatto che entrambi abbiano avuto un legame con l’ex dama Pamela Barretta. Una nuova amicizia tra due ex “rivali” che ha fatto parecchio storcere il naso sia a Pamela sia a un’altra ex dama, Cristina Icorvaia. La Barretta ha pubblicato alcune storie, accompagnate dalle note della sigla di Beautiful per meglio esprimere il suo pensiero su questa intesa tra i due uomini, da lei letta come un dispetto di ... Leggi su isaechia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le ultime 24 ore sono state davvero infuocate per alcuni ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Tutto è partito da una storia pubblicata dasul suo profilo Instagram in cui si mostrava spensierato a pranzo a Napoli insieme a un altro ex cavaliere del programma,. A suscitare un certo stupore è stato il fatto che entrambi abbiano avuto un legame con l’ex dama. Una nuova amicizia tra due ex “rivali” che ha fatto parecchio storcere il naso sia asia a un’altra ex dama, Cristina Icorvaia. Laha pubblicato alcune storie, accompagnate dalle note della sigla di Beautiful per meglio esprimere il suo pensiero su questa intesa tra i due uomini, da lei letta come un dispetto di ...

