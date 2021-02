Televoto sospeso al Grande Fratello Vip, la comunicazione di Signorini : 'C'è stata una mole anomala di voti' (Di venerdì 19 febbraio 2021) Vi leggo la comunicazione ufficiale del Grande Fratello Vip' Cosi Alfonso Signorini durante la diretta della quarantunesima puntata del per spiegare cosa è accaduto in settimana. ' L'ultima sessione ... Leggi su leggo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Vi leggo laufficiale delVip' Cosi Alfonsodurante la diretta della quarantunesima puntata del per spiegare cosa è accaduto in settimana. ' L'ultima sessione ...

trash_italiano : #GFVIP costretto a sospendere momentaneamente il televoto online per un problema tecnico - SimonaFalco_ : RT @AdriaBonadies25: Prima Televoto sospeso. Poi televoto aperto con clip e scontri a sfavore di Stefania. #TELEVOTOTRUCCATOGFVIP #gfvip #… - alyce73063286 : @Viperissima_ televoto sospeso e ripreso durante queste clip dove, ovviamente, fanno passare male Stefania .. che circo ?? - Gianni95789508 : @Alexita10555364 No fanno schifo devono creare i presupposti per il taroccamento salutiamo Stefy è già fuori d'a… - AdriaBonadies25 : Prima Televoto sospeso. Poi televoto aperto con clip e scontri a sfavore di Stefania. #TELEVOTOTRUCCATOGFVIP #gfvip #nostefynogf -