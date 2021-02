Sondaggi politici: Fratelli d’Italia dice no a Draghi e perde consensi (Di venerdì 19 febbraio 2021) I Sondaggi di Index Research per Piazzapulita mostrano come si è mosso il consenso verso i partiti politici ora che il governo Draghi, dopo la fiducia ottenuta alla Camera e al Senato, è diventato realtà. Le tre forze principali che formano la maggioranza del nuovo esecutivo non evidenziano grandi spostamenti: Lega, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle oscillano tutti e tre di appena un decimo di punto percentuale rispetto ai valori di una settimana fa. Invece è Fratelli d’Italia che, insieme ai dissidenti espulsi dal M5S, ha votato contro Draghi a perdere qualcosa cedendo uno 0,3% e fermandosi al 16,2. Situazione pressoché invariata anche per Azione e Italia Viva mentre Forza Italia cresce dello 0,2%. Il vero vincitore dei Sondaggi di ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Idi Index Research per Piazzapulita mostrano come si è mosso il consenso verso i partitiora che il governo, dopo la fiducia ottenuta alla Camera e al Senato, è diventato realtà. Le tre forze principali che formano la maggioranza del nuovo esecutivo non evidenziano grandi spostamenti: Lega, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle oscillano tutti e tre di appena un decimo di punto percentuale rispetto ai valori di una settimana fa. Invece èche, insieme ai dissidenti espulsi dal M5S, ha votato controre qualcosa cedendo uno 0,3% e fermandosi al 16,2. Situazione pressoché invariata anche per Azione e Italia Viva mentre Forza Italia cresce dello 0,2%. Il vero vincitore deidi ...

DavelloStefano : RT @VotersItalia: Viviamo in una Nazione dove i politici sono costantemente in campagna elettorale in TV e sui social e appesi ai sondaggi,… - FedericadB : Esperimento riuscito. Oltre 1000 votanti. Se contate che i maggiori sondaggi politici sono su base 500/1000 è un da… - tigrelt : RT @VotersItalia: Viviamo in una Nazione dove i politici sono costantemente in campagna elettorale in TV e sui social e appesi ai sondaggi,… - Fef58 : RT @VotersItalia: Viviamo in una Nazione dove i politici sono costantemente in campagna elettorale in TV e sui social e appesi ai sondaggi,… - panibbi : RT @VotersItalia: Viviamo in una Nazione dove i politici sono costantemente in campagna elettorale in TV e sui social e appesi ai sondaggi,… -