Sassoli dice che l’arrivo di Draghi servirà all’Italia | ma anche all’Europa

(Di venerdì 19 febbraio 2021) «Non avevo dubbi sulla soluzione della crisi. Avevo avvertito tutti gli interlocutori a Bruxelles che si sarebbe risolta con una chiara impostazione europeista». Loil presidente del Parlamento europeo Davidin un’intervista al Corriere dopo la fiducia ottenuta dal governoalla Camera. «L’Italia è una compagna di viaggio imprescindibile, il governo Conte è stato protagonista nel portare a casa e impostare il Recovery Fund e il governosi è assunto il compito di arricchire il piano di ripresa nazionale, produrre le riforme indispensabili e indicare gli investimenti necessari per attuarlo. Con formule diverse, vi è continuità nel riferimentoe la stabilità dell’Italia è un bene prezioso per tutti». Così, secondo ...

