Sanremo 2021 | Extraliscio | negativo il tampone molecolare di Moreno Conficconi Saranno in gara

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Glisul palco dell’Ariston. È infatti risultatoil(per rilevare l’infezione da SARS-CoV-2) effettuato ieri, giovedì 18 febbraio, da, in arteIl Biondo, componente (insieme a Mirco Mariani e Mauro Ferrara). Prima di accedere alle prove al Teatro Ariston, come previsto dal protocollo per la sicurezza, mercoledì 17 febbraio,Il Biondo è stato sottoposto ad unantigenico (rapido) che è risultato positivo. Per questo motivo si sono resi necessari l’isolamento fiduciario e ilper tutti i componenti del gruppo. Il risultato deldi ...