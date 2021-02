Roma | Zaniolo spinge per tornare | ecco quando è previsto il rientro

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Nicolòpere rimettersi a disposizione di Fonseca ma il medico che l’ha operato predica calma. I dettagli Nicolònon vede l’ora die rimettersi a disposizione di Fonseca per l’ultima parte di stagione della. Tuttavia – secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport – Fink, il professore che lo ha operato al ginocchio in Austria, vuole procedere con calma. L’obiettivo è evitare che il ritorno in campo possa essere affrettato e avere effetti negativi sulle sue condizioni. Probabilmente non potràin campo prima di metà aprile. Leggi su Calcionews24.com

La Roma, ancora senza il suo asso Zaniolo, continua a macinare gioco e vittorie, l'ultima contro il Braga nei sedicesimi di Europa League.