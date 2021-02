Riforme e governance in mano al Tesoro Il Recovery Plan parta da qui Parla Bagella

(Di venerdì 19 febbraio 2021) I mercati si fidano, l’Europa si fida e sì, anche gli italiani si fidano di Mario Draghi. C’è abbastanza fiducia intorno all’ex governatore della Bce diventato premier da far sembrare la scommessa delcome una vittoria quasi certa. Tra meno di due mesi l’Italia dovrà presentarsi al cospetto della Commissione Ue con inun documento credibile e meritevole di 209 miliardi di euro. In questo momento, non è pronta. Ma Michele, economista del Gruppo dei 20 (del cui manifesto per la ripresa e la crescita è co-autore), docente di economia politica a Tor Vergata dove è preside della Facoltà di Economia, vuole crederci. Professore, Draghi in questi giorni ha imposto all’attenzione del governo e delmento un principio. Ad ogni investimento del...

Non a caso Draghi sembra più a suo agio col tema delle grandi riforme - la riforma tributaria, ... Altro grande tema è quello della governance dell'intero processo di digitalizzazione del Paese, su cui ... compreso il 2021', avviando al contempo le necessarie riforme del fisco, della pubblica ... Al Senato Draghi ha ribadito che la governance del Piano nazionale per la ripresa sarà strutturalmente ...