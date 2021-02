Rene gigante | estratto in 4 ore di intervento | pesava 23 chili

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Unchirurgico mininvasivo per estrarre unpolicistico, dell'incredibile peso di 23 kg. È stato eseguito in Azienda ospedaliera universitaria a Padova: protagonista un uomo di ...

Un intervento chirurgico mininvasivo per estrarre unpolicistico, dell'incredibile peso di 23 kg. È stato eseguito in Azienda ospedaliera universitaria a Padova: protagonista un uomo di 58 anni al quale si era dilatato enormemente l'addome ...E' l'intervento chirurgico mininvasivo che a Padova ha permesso di rimuovere un "policistico", con un "peso record", in un uomo di 58 anni che presentava un "addome dilatato enormemente ...Un intervento chirurgico mininvasivo per estrarre un rene policistico gigante, dell'incredibile peso di 23 kg. È stato eseguito in Azienda ospedaliera universitaria a Padova: ...L’organo ingrossato dalle cisti impediva al paziente di mangiare e muoversi. Utilizzata la tecnica mininvasiva laparoscopica ...