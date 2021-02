Quel che resta di Trump in Medio Oriente (Di venerdì 19 febbraio 2021) Abbiamo negli occhi il torvo tramonto della presidenza Trump, con le agghiaccianti scene dell’assalto al Campidoglio. Eppure, non si deve pensare che il nuovo presidente, Joe Biden, farà tabula rasa di tutto ciò che il suo precedessore ha realizzato in Medio Oriente. Quest’area d’altronde non rientra certo tra le sue priorità: non a caso nel primo discorso di politica estera il Medio Oriente non è stato neanche citato. Altre sono le urgenze: l’Europa, la Cina, la Russia, l’Ambiente, il recupero del multilateralismo così inviso a Trump. E un più generale spostamento dell’attenzione verso l’Estremo Oriente, così ben descritto da Gianni Vernetti nel suo recente intervento su questo giornale. In queste settimane in Israele vi è stata molta fibrillazione perché a un mese ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Abbiamo negli occhi il torvo tramonto della presidenza, con le agghiaccianti scene dell’assalto al Campidoglio. Eppure, non si deve pensare che il nuovo presidente, Joe Biden, farà tabula rasa di tutto ciò che il suo precedessore ha realizzato in. Quest’area d’altronde non rientra certo tra le sue priorità: non a caso nel primo discorso di politica estera ilnon è stato neanche citato. Altre sono le urgenze: l’Europa, la Cina, la Russia, l’Ambiente, il recupero del multilateralismo così inviso a. E un più generale spostamento dell’attenzione verso l’Estremo, così ben descritto da Gianni Vernetti nel suo recente intervento su questo giornale. In queste settimane in Israele vi è stata molta fibrillazione perché a un mese ...

La7tv : #lariachetira @TeresaBellanova: 'La gestione di 209 miliardi di euro doveva essere affidata a 6 esperti e 300 tecni… - borghi_claudio : Nelle repliche dovremo giocoforza domandare di entrare un po' di più nel dettaglio. Non una parola sul MES, non una… - fanpage : Con il nuovo governo le richieste di Renzi, che ha aperto la crisi, rischiano di essere disattese - maryjooniverse : RT @jnkyjm: troppi argomenti in poco tempo, stavano prima parlando della scomodità delle sedie(?) poi degli sticker(?), poi si sono ritrova… - lilpivan : RT @Dedalus98715706: I tarocchi ?????? tra le altre cose dicevano che il GF, con le sue manipolazioni, avrebbe cercato di togliere la vittoria… -