Pd | D' Elia | ' Direzione su donne come avevamo chiesto'

Roma, 19 feb (Adnkronos) - "come avevamo chiesto dopo la formazione del governo, è stata convocata la prossima settimana la Direzione del Pd, per discutere della piena affermazione di un partito di donne e uomini, ricco della sguardo libero e autonomo delle donne, della loro valorizzazione, e di un'agenda politica che metta al centro il loro protagonismo". Lo dice Ceilia D'Elia, portavoce della Conferenza nazionale delle donne democratiche.

