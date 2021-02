Pace fiscale 2021 rottamazione cartelle: le scadenze in arrivo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Pace fiscale 2021, scadenze in arrivo e Fisco pronto ad incassare dai contribuenti (circa 2 milioni in tutto) che hanno aderito alla rottamazione ter, alla definizione agevolata dei processi verbali di contestazione o alla chiusura delle liti pendenti del 2019. Il calendario delle scadenze riportato con chiarezza dal sito di informazione e consulenza legale Laleggepertutti.it. leggi anche l’articolo —> Pace fiscale 2021 e mini condono: cosa cambierà per le cartelle esattoriali Da lunedì 1° marzo i contribuenti “dovranno passare alla cassa per pagare la rata o le rate concordate grazie alla Pace fiscale. Per la rottamazione ter ci sarà tempo fino ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 19 febbraio 2021)ine Fisco pronto ad incassare dai contribuenti (circa 2 milioni in tutto) che hanno aderito allater, alla definizione agevolata dei processi verbali di contestazione o alla chiusura delle liti pendenti del 2019. Il calendario delleriportato con chiarezza dal sito di informazione e consulenza legale Laleggepertutti.it. leggi anche l’articolo —>e mini condono: cosa cambierà per leesattoriali Da lunedì 1° marzo i contribuenti “dovranno passare alla cassa per pagare la rata o le rate concordate grazie alla. Per later ci sarà tempo fino ...

