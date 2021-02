Oggi cambiano ancora i colori. Le regioni a rischio arancione (Di venerdì 19 febbraio 2021) Francesca Galici Attesa per la comunicazione dei nuovi colori delle regioni: Lazio e Lombardia dovrebbero rimanere gialle, in forse l'Umbria in rosso e la Valle d'Aosta in bianco C'è attesa per l'esito della cabina di regia sul monitoraggio dei numeri del contagio delle regioni. Sono diverse quelle che rischiano il passaggio in arancione e in rosso, mentre la Valle d'Aosta pare sia la prima, e per ora unica, regione che può ambire alla tanto agognata zona bianca. Lombardia e Piemonte, i cui numeri pare siano sul limite tra la zona gialla e la zona arancione, dovrebbero ancora preservare il loro status, per lo meno stando alle prime indiscrezioni di queste ore. La preoccupazione maggiore dei tecnici sono le varianti, soprattutto quella inglese, che si sta diffondendo con ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Francesca Galici Attesa per la comunicazione dei nuovidelle: Lazio e Lombardia dovrebbero rimanere gialle, in forse l'Umbria in rosso e la Valle d'Aosta in bianco C'è attesa per l'esito della cabina di regia sul monitoraggio dei numeri del contagio delle. Sono diverse quelle che rischiano il passaggio ine in rosso, mentre la Valle d'Aosta pare sia la prima, e per ora unica, regione che può ambire alla tanto agognata zona bianca. Lombardia e Piemonte, i cui numeri pare siano sul limite tra la zona gialla e la zona, dovrebberopreservare il loro status, per lo meno stando alle prime indiscrezioni di queste ore. La preoccupazione maggiore dei tecnici sono le varianti, soprattutto quella inglese, che si sta diffondendo con ...

