Notre Dame, 1.500 querce secolari per ricostruirla. Gli ecologisti: un'aberrazione (Di venerdì 19 febbraio 2021) Devono avere tra 150 e 200 anni i 1500 alberi da utilizzare per ricostruire il tetto e la guglia della cattedrale Notre Dame, distrutta nell'incendio del 15 aprile 2019. L'equivalente di 2 mila metri quadri di foreste. È questa l'idea del presidente Emmanuel Macron, che si era impegnato a far ricostruire l'edificio medievale, fondata 850 anni fa, entro il 2024. I tesori di Notre Dame: dispersi e salvati guarda le foto

