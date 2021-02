NASA | il rover Perseverance è atterrato con successo su Marte

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Ildellaha toccato conla superficie didopo essere sopravvissuto ad un tuf una discesa di sette minuti attraverso l’atmosfera marziana. L’atterraggio pulito delpone le basi per un viaggio lungo anni al fine di setacciare il cratere Jezero del Pianeta Rosso alla ricerca di antichi segni di vita. Swati Mohan, un membro del team ‘Entry, Descent, and Landing‘ della, ha dichiarato: “è al sicuro sulla superficie dipronto per iniziare a cercare i segni di una vita passata“. Il team di atterraggio, composto da circa 30 ingegneri del Jet Propulsion Laboratory dellain California, ha accolto la notizia con estrema gioia. Pochi istanti dopo ...