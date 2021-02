Milan | Tomori | “Prima guardavo il derby Adesso lo gioco Ibrahimovic? Un leader e una leggenda…”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo le parole sul razzismo sui social network e gli attacchi subiti dai calciatori, Fikayo, difensore del, ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni di Sky in cui ha parlato soprattutto di calcio giocato. Dall'approdo in rossonero all'esperienza accanto a giocatori come Zlatansi raccontacaption id="attachment 1094837" align="alignnone" width="676"(getty images)/caption"Mi sento parte del progetto. Sto cercando di sfruttare al massimo questa esperienza, di essere me stesso, di imparare la lingua e di comprenderla. Qui è tutto molto più tattico, bisogna pensare di più e stare più attenti alla posizione", ha esorditoparlando dell'impatto col calcio italiano. "In Premier League ilè più veloce. In Italia è ...